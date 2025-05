Lalaziosiamonoi.it augura a tutte le lettrici una buona festa della mamma

Ormai si sa, la Lazio è una famiglia che sincronizza i battiti e permette anche a due estranei di sentirsi fratelli. Gli spalti diventano una casa dove riunirsi e combattere insieme, nel nome della squadra più vecchia della capitale.

Il paradigma di padre in figlio, nella famiglia biancoceleste, può anche diventare "di madre in figlio". Quante donne, infatti, vanno allo stadio con i loro bambini, per trasmettergli la passione per questi colori.

Oggi, domenica 11 maggio, si celebra la festa della mamma; da tutto lo staff de Lalaziosiamonoi.it i più sentiti auguri a tutte le mamme. L'immagine in copertina è l'emblema del legame simbiotico che c'è tra una madre e un figlio, uniti sotto il segno di un'unica fede.

