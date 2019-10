Lazio, 11 anni dall'ultima rete di Inzaghi in biancoceleste

Sono passati ben 11 anni dall'ultima rete di Inzaghi con la maglia della Lazio. Il 4 ottobre del 2008, infatti, l'attuale tecnico biancoceleste aveva gonfiato per l'ultima volta la rete contro il Lecce, allo Stadio Olimpico. Un match complicato, che aveva visto la Lazio di Delio Rossi andare sotto al minuto 27' a causa di un gol di testa di Tiribocchi. Nella ripresa i capitolini cercano il pareggio con insistenza, senza trovarlo. Ed ecco che dalla panchina si alza Simone Inzaghi, pronto ad entrare sul campo di gioco. Su un cross di Meghni, proprio il piacentino si avventa sulla sfera: in mezza girata Inzaghi batte Benussi e pareggia i conti. Dunque, dolci ricordi per il tecnico biancoceleste.

