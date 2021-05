Lazio, 21 anni fa il diluvio di Perugia e uno storico scudetto: il ricordo del club - VIDEO

Era il 14 maggio del 2000 e, nell'anno del centenario, la Lazio allenata da Sven Goran Eriksson diventava campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia. Un titolo vinto all'ultima giornata con il sorpasso sulla Juventus, sconfitta a Perugia sotto il diluvio. Dopo 26 lunghi anni di attesa, i biancocelesti, che vantano Alessandro Nesta capitano e in rosa campioni come Nedved e Veron, tornano a guardare dalla vetta le altre compagini di Serie A. A commentare quella rocambolesca giornata, Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Il giornalista, che ha ammesso di essere tifoso della Lazio, ha ricordato quello scudetto a ventuno anni di distanza. Sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Ci sono momenti in cui il cuore batte più forte. Anche al microfono". Subito dopo è arrivato, via social, il ricordo del club:

Roma - Lazio, bonifica intorno all'Olimpico: cortei dei tifosi prima del derby

Marco Lodoli: "Milinkovic anima della Lazio. Inzaghi? Resta!"

TORNA ALLA HOMEPAGE