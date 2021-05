Marco Lodoli: "Milinkovic anima della Lazio. Inzaghi? Resta!"

Il campionato volge al termine ma per la Lazio ci sono ancora tre gare da disputare tra le quali sabato c'è il derby della Capitale. Un match che mantiene intatto il suo fascino e che sarà importante disputare al meglio anche solo per conquistare i nove punti ancora a disposizione. Marco Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante di italiano, e tifoso biancoceleste, non è sicuro che sarà una gara scoppiettante: "Sarà un derby ai toni dimessi. La Lazio poteva fare di più. La Roma ha tanti giocatori di qualità che non sono diventati una vera squadra", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Poi un pensiero sul "cavaliere mascherato" Milinkovic: "Mi ricorda le maschere di Pirandello. Ma pure da uomo mascherato sarà l’anima della Lazio". Infine un pensiero su mister Inzaghi: "Simone per la Lazio, la famiglia e la città alla fine resterà".

