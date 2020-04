Lazio, 46 anni fa Chinaglia show: la formidabile tripletta al Napoli

Il 7 aprile, nella mente dei biancocelesti, non può che riaffiorare il ricordo vivo di Giorgio Chinaglia. Precisamente 46 anni fa, Long John ha regalato una della prestazioni più esaltanti, mettendo a segno una formidabile tripletta. Correva l'anno 1974, quello dello Scudetto, che lo consacrò definitivamente scolpendolo nella storia del club. L'avversario si chiamava Napoli, squadra che proprio un anno prima aveva fatto sfumare il sogno del titolo ai biancocelesti: Chinaglia era uscito dal campo facendo il segno delle corna ai partenopei, promettendo vendetta. La partita della "vendetta" sarà un botta e risposta senza precedenti. E le risposte sono tutte di Long John. Gli azzurri passano in vantaggio con Clerici su punizione, dopo 5 minuti Chinaglia pareggia di testa. Alla rete di Juliano, replica sempre lui al 41'. Di nuovo in vantaggio il Napoli con Clerici, di nuovo risultato in parità grazie allo strepitoso Chinaglia che insacca su rigore. Un 3 a 3 che ha permesso alla banda Maestrelli di tenere a debita distanza i partenopei e continuare la cavalcata: quella che porterà allo storico Scudetto.

LAZIO, INSIGNE NEL MIRINO

LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE