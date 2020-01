Lazio, Acerbi entra nel team di Pastorello. L'ag.: “Impressionato dal suo coraggio” - FT

Novità in casa Acerbi. Il centrale della Lazio, infatti, è appena entrato a far parte della P&P Sports Management, l'agenzia di Federico Pastorello. Il noto procuratore, che tra gli altri cura gli interessi anche di Patric, ha commentato così il proprio nuovo 'acquisto': “La sua personalità, il suo coraggio e il suo entusiasmo mi hanno sempre impressionato. Il nostro 2020 inizia con un nuovo arrivo: siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia P&P Sports Management a Francesco Acerbi”, le sue parole affidate a Instagram. Tra i commenti spunta anche quello dell'ex portiere del Chievo (ed ex compagno di squadra di Acerbi), Stefano Sorrentino: "Grande". In fondo all'articolo, ecco il post.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

BRESCIA - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE