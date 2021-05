Lazio, Acerbi espulso non capitava da due anni: ecco con chi l'ultima volta

Espulso contro la Roma Acerbi non ci sarà nel recupero con il Torino (qui per sapere dove vedere la partita). Il "Leone" sta vivendo un calo, è comprensibile, soprattutto è umano. Nel derby ha sofferto Dzeko e alla fine ha pagato la stanchezza, beccandosi il rosso per doppio giallo. Una rarità per lui che in carriera è stato espulso soltanto tre volte, due con la Lazio, l'ultima nella stagione 2018-19 a Napoli il 20 gennaio 2019. Quest’anno in campionato è stato sanzionato nove volte con il giallo, segnale di vulnerabilità e poco smalto. Non certo da lui che ha abituato la Lazio ad altri standard.

Roma - Lazio, cartellino rosso per Acerbi: il difensore salta la prossima sfida

