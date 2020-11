Lazio, Acerbi ribadisce l'amore per la sua Claudia sui social: "Per ricordartelo sempre!" - VIDEO

Un'altra presenza in Nazionale portata a casa in modo più che positivo. Un'altra gara impotante in maglia azzurra quella di ieri contro la Polonia per Francesco Acerbi. Il difensore al termine del match è stato poi intervistato ai microfoni di Rai Sport e alla fine del suo discorso ha voluto mandare un messaggio d'amore alla sua bellissima fidanzata: "Claudia per sempre". Queste le sue parole che oggi il bianoceleste ha voluto ribadire pubblicando il video sui social: "Per ricordartelo in ogni momento. Ti amo!".

