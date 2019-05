Lazio, ag. Elmas: "Grande talento che vuole crescere, Italia meta possibile"

Calciomercato vicino, Lazio pronta a non farsi scappare affari appetibili. Uno dei nomi entrati in ottica biancoceleste è quello di Eljif Elmas, talento del Fenerbahce. Ai microfoni di TMW, l’agente del giocatore, George Gardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Elmas è un grande talento, il suo tasso tecnico è tale da potergli permettere di giocare in Italia come in altri campionati europei. È per me una grande soddisfazione aver scommesso su un ragazzo che in pochi conoscevano e aver visto crescere nei suoi confronti l’interesse di tutti. L’ho visto come punto di riferimento per allenatori diversi, affermarsi con sicurezza nella sua nazionale, diventare beniamino del Fenerbache. Per me può giocare ovunque e le trattative che si stanno sviluppando con le big d’Europa non mi trovano sorpreso”. Poi un passaggio anche sulla volontà del giocatore: “Lui vuole crescere e l’Italia è un campionato dove questo può avvenire. Tra le squadre che ci hanno contattato ci sono almeno 4 big italiane, che hanno espresso il loro concreto interesse. Il giocatore è però già in una grande squadra, qualsiasi decisione sul suo eventuale trasferimento sarà presa a breve e di comune accordo con la società”.

