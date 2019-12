Lazio, Agostinelli: "Cagliari? Vittoria da grande squadra. Sullo scudetto..."

LAZIO, AGOSTINELLI - Otto vittorie di fila il campionato, la Lazio continua a volare dopo i tre punti all'ultimo respiro conquistati a Cagliari. Sulle frequenze di Radiosei, Andrea Agostinelli ha commentato il cammino della squadra di Inzaghi: “Vincere come ha fatto la Lazio è un segnale che va saputo prendere, così come accaduto con l’Atalanta. Ti gira giusto, anche se non dai il massimo vinci. Le grandi squadre vincono partite così. Ora bisogna giocarsi la Supercoppa e poi ci si diverte. Una cosa come quella di Cagliari non l’avevo mai vista: pareggiata al 93′ e vinta al 98′, abbiamo vinto una partita sporca grazie ad un pizzico di fortuna, cosa che accade tante volte a squadre come la Juventus”.

CAGLIARI-LAZIO - “Dopo Riyad andranno analizzati i primi 80 minuti della gara con i sardi. Sul gol bastava che Radu avesse avuto mezzo secondo più di concentrazione, diciamo 30 cm più vicino a Simeone e l’argentino non avrebbe segnato. Fortunatamente poi Strakosha salva la gara e cambia il match. Pochi spazi coi sardi? Il Cagliari ha dimostrato tutto il bene che se ne diceva, se fossi Maran sarai arrabbiato ma al contempo soddisfatto per la prova fornita: il Cagliari può entrare tranquillamente in Europa League”.

LAZIO, SCUDETTO - “Perché non pensarci: veniamo da otto successi e abbiamo sconfitto l’imbattuta Juventus. Ora facciamo fatica, magari fra due mesi ci abitueremo”.

DIRETTA - Lotito alla stampa estera: "Lazio società di valori, basta con certe etichette"

Lazio, Tare: "Un mese fa eravamo dei brocchi, ora da Scudetto. Ci vuole equilibrio" -VD

Torna alla home page