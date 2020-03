Lazio, Agostinelli: "Ho notato un po' di stanchezza, positivo il rinvio"

Con tutta probabilità, la Lazio sarà ferma nel prossimo week-end calcistico, mentre verrà dato spazio alle squadre che devono recuperare le sfide rinviate della scorsa settimana. Andrea Agostinelli, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dicendo la sua sulla situazione che si è venuta a creare ed, in particolare, sulla compagine biancoceleste: "Il calo nel secondo tempo con il Bologna non credo fosse dovuto alla testa, ad una questione mentale, ma fisica. Per la prima volta ho notato una flessione da quel punto di vista, un po' di stanchezza in alcuni giocatori. Giocare con l'Atalanta tra 15 giorni penso possa aiutare Inzaghi da questo punto di vista e tra l'altro consentirebbe di recuperare anche alcuni giocatori. Ho intravisto un po' di stanchezza anche nella ripresa con il Genoa, ora le vittorie iniziano a diventare più pesanti, perdendo leggerezza nella testa puoi avere anche un calo nell'energie".

Lazio, Pochesci: "Zitta zitta è davanti a tutti, ma guai ad avere il braccino corto"

Tavecchio: "Lazio da scudetto? Ipotesi da non scartare"

TORNA ALLA HOMEPAGE