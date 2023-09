Lazio, Agostinelli: "Tifosi impauriti e delusi. Il problema è questo"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ora è proiettata esclusivamente sulla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, ma la sconfitta contro la Juve non l'ha certo dimenticata. Brucia ancora e anche tanto, soprattutto per alcuni episodi. In merito, a TvPlay, si è espresso Andrea Agostinelli. Le sue considerazioni: "La palla di McKennie? Un allenatore non può limitarsi ad un errore del genere. La palla era fuori, ma non vuol dire il non poter reagire. Non credo sia stato determinante per la partita. La Lazio ha un problema difensivo rispetto allo scorso anno. È stata una partita giocata non male dal punto di vista tecnico, ma il problema è l’approccio mentale e la non reazione”.

“I tifosi sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra, anche perché erano reduci dalla gara di Napoli che aveva cancellato le incertezze iniziali. La gente ha paura che quest’annata sia cominciata male. Quando si perde si ha voglia di ricominciare subito, e la Lazio ha proprio una gara importante per verificare subito”.

