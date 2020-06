Lazio, Agostinellii: "Con l'Atalanta sconfitta pesante, ora bisogna ripartire"

Dura sconfitta per la Lazio, che cade in casa dell'Atalanta. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Dopo tanto tempo e contro l'Atalanta si poteva perdere, certo che l'amarezza è enorme. La grande delusione riguarda il riampianto di non averla chiusa. Con l'Atalanta non si può gestire, quando iniziano a correre o tu corri come loro o devi soffrire. E' una sconfitta pesante, la cosa che più preoccupa lo scoramento che può suscitare, non tanto i 4 punti in meno della Juventus. Ora è subito necessario ripartire con la Fiorentina. C'è stato anche un problema fisico, è evidente, di fronte c'era una squadra che ha segnato 7 gol in queste prime due gare. La Lazio non ha retto a livello fisico".

Lazio, Graziani: "Non è ancora finita per lo scudetto"

Di Canio sulla ripresa: “I giocatori non si lamentino. Questo è calcio vero”

TORNA ALLA HOME PAGE