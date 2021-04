Lazio, Akpa Akpro e gli auguri per Rabiot: "Buon compleanno, fratello" - FOTO

Tra Akpa Akpro e Rabiot continua ad esserci una splendida amicizia, nata quando entrambi vestivano la maglia del Tolosa. All'epoca, il centrocampista della Lazio era tassista d'eccezione per il bianconero, appena diciottenne. Tempo e distanza non hanno raffreddato i rapporti, e quando si sono trovati all'Allianz Stadium si sono salutati affettuosamente a fine gara. Nel giorno del compleanno del talento francese della Juventus, non potevano dunque mancare gli auguri di Akpa Akpro: "Buon compleanno, fratellino".

