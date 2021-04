Lazio, recupero lampo per Luis Alberto. La moglie: "Segnale di tutto il lavoro..." - FOTO

Recupero lampo per Luis Alberto. Il centrocampista, dopo lo scontro fortuito in allenamento, sembrava destinato a rimanere a riposo per la sfida contro lo Spezia. Non solo è riuscito a rientrare nell'elenco dei convocati e a sedersi in panchina, ma è anche entrato in campo, mettendosi a disposizioe della squadra. I complimenti sono arrivati prima di tutto dal vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, ma non si sono fatti attendere neanche quelli della moglie Patricia. La spagnola ha scritto su Instagram: "Quando tuo marito recupera in tempo record. Segnale di tutto il lavoro che c'è dietro".

