Sassuolo - Roma, De Zerbi: "Assurdo dire che falsiamo il campionato"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, dopo il 2-2 contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La partita è stata giocata bene dalla mia squadra. Ho trovato assurdo essere additati di falsare il campionato, solo nel calcio possiamo mettere in dubbio questo e ci tenevo molto alla partita di oggi. La fascia a Raspadori? Avevo già in testa di dargliela, è un modo per ricordare che i sogni si possono anche realizzare nel calcio. Ho chiesto anche un parere a Consigli e da altri, erano d'accordo e non ho avuto più dubbi. Lui è un giocatore dal potenziale enorme". Sulla scelta di tenere fuori Locatelli, Ferrari e Muldur: "Se le Asl di Milano e Torino bloccano una partita mi dovete spiegare perché la scelta nostra è discussa. Una volta che qualcuno va contro i suoi stessi interessi... Non è stato facile rinunciare a Locatelli e Ferrari perchè al centro di un focolaio. Essere visti come quelli a cui non cambia essere ottavi o noni non mi piace, abbiamo l'ambizione di arrivare settimi. Non vogliamo fare mesi di vacanza con le infradito".