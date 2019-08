Lazio - Al Shabab, formazioni ufficiali: Cataldi in regia, Caicedo con Correa

Ottava amichevole pre-stagionale per la Lazio. La prima - e l'unica - in quel di Marienfeld, dove i biancocelesti affronteranno i sauditi dell'Al Shabab. Il tecnico Simone Inzaghi opta per un po' di turn-over, complice qualche acciacco, come riportato anche ieri dal medico sociale del club Morelli. Di seguito, ecco la formazioni ufficiali.

Amichevole

Hotel Klosterpforte, Marienfeld - Mercoledì 7 agosto 2019, ore 10

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp. Alia, Radu, Berisha, Andrè Anderson, Milinkovic, Leiva, Immobile, Adekanye. All. Simone Inzaghi.

AL SHABAB (4-3-3): Abdullah; Hassan Muath, Salem, Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo, Hamddan, Seba. A disp. Marwan, Awajii, Bagaawai, Gaman, Malik, Walid, Turki, Trawilly, Hamdane, Rakan. All. Jorge Almiron.

Arbitro: René Gimmler

Assistenti: Feldmann-Brechmann

