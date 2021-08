Lazio, Altobelli: "Immobile centravanti ideale per la Serie A"

Da un campione del mondo a un campione d'Europa. Spillo Altobelli ai microfoni di Rai Sport ha esaltato Ciro Immobile, ieri in gol alla prima ufficiale della stagione della Lazio per il sesto anno consecutivo, ossia dal suo arrivo in biancoceleste. Le parole di Altobelli: "Ciro Immobile è un punto fermo perché ogni anno segna 25-30 gol. Lui è il centravanti ideale per ogni squadra che disputa il campionato italiano".

