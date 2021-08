Calciomercato Lazio, sondaggio per Boga: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha iniziato l'era Sarri con una vittoria sul campo dell'Empoli. Un successo importante che porta morale a una squadra ancora in fase di costruzione. Tante le incognite e i casi da risolvere in questi ultimi dieci giorni di calciomercato. Lotito e Tare sono al lavoro per accontentare il tecnico e regalargli una rosa completa. Gli arrivi di Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Pedro non dovrebbero essere gli unici. Molto dipenderà anche dal futuro di Joaquin Correa. La Lazio e Sarri avrebbero fatto volentieri affidamento sull'argentino che però vuole provare una nuova esperienza. Dopo il flirt con il Psg, adesso è l'Inter la sua destinazione preferita. Al momento, però, i nerazzurri non accontentano le aquile e tutto resta bloccato. Attenzione all'ipotesi Premier League, con l'Everton che è pronta a esaudire le richieste dei capitolini. Potrebbero anche spuntare altri club e Correa potrebbe così salutare Formello. La Lazio poi sarebbe chiamata a trovare un sostituto. Kostic resta in prima fila, ma non sarebbe l'unico calciatore seguito. Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra Tare e Carnevali, diesse del Sassuolo. Al centro della conversazione ci sarebbe Jeremie Boga. Un sondaggio, per ora, quello effettuato dalla Lazio a cui il calciatore piace ma per cui la strada è in salita. Non va dimenticata, infatti, la Coppa d'Africa in programma a gennaio che lo vedrà tra i protagonisti.

Il classe '97 è in Emilia dal 2018 e vorrebbe andare altrove. L'ivoriano ha chiesto la cessione agli emiliani, ma il Sassuolo non intende fare sconti e lo ha sempre valutato 35/40 milioni. Una cifra che ha sempre spaventato le compagini interessate. I neroverdi devono fare i conti anche con la richiesta di cessione di Domenico Berardi, altro nome accostato nel recente passato alle aquile. Due situazioni da risolvere e due idee, per il momento solo quelle, che potrebbero infiammarsi negli ultimi giorni di calciomercato. In casa Lazio, molto dipenderà dal futuro di Correa. Se la situazione dovesse sbloccarsi, il club poi andrebbe alla ricerca di un sostituto di livello e nessuna pista può essere scartata a priori.

