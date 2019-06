Lazio, altro muro imbrattato a Balduina: collezione di scritte antisemite contro i tifosi - FOTO&VIDEO

Altro muro, altra scritta. Il testo però rimane sempre lo stesso: 'Laziale Ebreo'. Non cambia nemmeno la zona. Dopo Viale delle Medaglie d'Oro anche in Piazza Giovenale. Si rimane a Balduina: a pochi passi dall'Istituto comprensivo Dionigio Romeo Chiodi, spunta l'ennesimo attacco antisemita nei confronti dei tifosi della Lazio. E mentre si continua a parlare delle figurine di Anna Frank, in giro per Roma si fa la collezione di muri. Aspettando che qualcuno, tra istituzioni e mondo dello sport, prenda una posizione.

LAZIO, I SENATORI SONO IN BILICO

LAZIO, STRETTA FINALE PER WESLEY

TORNA ALLA HOMEPAGE