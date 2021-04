Lazio, anche Felipe Anderson ricorda la gara di Coppa Italia contro il Napoli - FOTO

Sono passati già sei anni da quella incredibile notte di Napoli in cui la Lazio in un match ricco di colpi di scena vinse e approdò in finale di Coppa Italia. Protagonista della serata Senad Lulic che prima segnò la rete del vantaggio e poi sulla linea di fatto negò la gioia del gol Insigne. A celebrare questo ricordo ci ha pensato la Lazio con un video ma anche l'ex biancoceleste Felipe Anderson autore tra l'altro dell'assist per la rete del bosniaco.

