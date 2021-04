Lazio, sei anni fa la semifinale di Coppa Italia con il Napoli: fa tutto Senad Lulic - VIDEO

L'8 aprile 2015, esattamente sei anni fa, la Lazio espugnava il San Paolo di Napoli strappando il pass per la finale di Coppa Italia poi persa in finale contro la Juventus di Allegri. Dopo l'1-1 nella gara di andata all'Olimpico, i biancocelesti si presentano a Napoli da sfavoriti. La gara si rivela molto equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra. A sbloccarla ci pensa l'uomo della provvidenza. Dopo una serpentina di Felipe Anderson, Lulic raccoglie il cross del brasiliano e lo corregge in porta a circa 10 dal termine. Qualche minuto più avanti l'esterno bosniaco ritorna decisivo. Insigne calcia a colpo sicuro superando Strakosha, ma sulla linea di porta il numero 19 biancoceleste ci mette il pienone e manda la conclusione sul fondo evitando i tempi supplementari e mandando in finale i ragazzi di Pioli.