Lazio, anche in Ecuador incensano Caicedo: "Un mito"

Insegue il suo record personale Felipe Caicedo, (10 gol con il Levante), e mai come quest'anno può eguagliarlo e perchè no superarlo. Il Panterone, (a quota 7 gol totali in stagione), vive un grande momento, tanto che anche in Ecuador viene esaltato ed elogiato dai connazionali. In molti lo definiscono "un mito" vero e proprio, sperando in un ritorno del calciatore in nazionale, accantonata ormai da tempo. Attraverso un sondaggio lanciato da Diario El Comercio, i tifosi locali lo hanno votato come secondo "miglior legionario", ovvero il calciatore ecuadoriano preferito votato all'estero. Davanti a Caicedo, è finito solo Angel Mena, bomber che gioca in Messico. Ora però Caicedo ha messo nel mirino il derby, e tutto l'Ecuador lo osserverà di nuovo da vicino.

