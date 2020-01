Lazio, anche Inzaghi e Tare al compleanno della moglie di Lotito

Ieri sera, in un ristorante vicino a piazza Barberini, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato festeggiato il compleanno di Cristina Mezzaroma, la moglie del presidente Lotito. Il numero uno della Lazio ha messo da parte, per qualche ora, calcio ed impegni lavorativi, e si è goduto la cena con la famiglia. Presenti anche il ds Igli Tare, Simone Inzaghi e Stefano De Martino. Ovviamente, c’era anche Enrico, il figlio del presidente della Lazio che, invece, aveva potuto festeggiare il proprio compleanno durante la fortunata trasferta in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa. Possibile, o forse scontato, dire che, nel corso della serata di ieri, ci sarà stato anche il tempo per parlare delle condizioni di Correa o, ancora, dell’opportunità di intervenire sul mercato prima della sua chiusura.

