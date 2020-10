Lazio, Andreas Pereira: "Mi sto innamorando di questa città" - VIDEO

Non vede l'ora di iniziare la sua avventura in biancoceleste. Andreas Pereira è arrivato a Roma solo da poche settimane ma si è già innamorato della squadra e della città. Il brasiliano ha avuto già un assaggio domenica: nel giorno del match contro l'Inter era infatti sugli spalti dell'Olimpico a veder giocare i suoi nuovi compagni. Adesso, dopo la sosta potrà anche scendere in campo e non vede l'ora, come scrive sul suo profilo Instagram: "Inizio di un nuovo sogno! Mi sto innamorando di questa città".

