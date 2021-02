Lazio, Andreas Pereira: "Questa squadra non molla mai. Io qui per aiutare" - FOTO

In casa Lazio la delusione per la sconfitta di oggi contro il Bologna si è sommata a quella per la disfatta Champions con il Bayern Monaco. Nonostante il momento non sia dei migliori, e i biancocelesti debbano tornare a far punti il prima possibile, la squadra non vuole mollare, anzi. Lo confermano le parole di Andreas Pereira, pubblicate su Instagram nell'immediato post-gara: "Non è stata una bella giornata. Ma questa squadra non si arrende mai. Sono sempre pronto, sono sempre qui per aiutare e per giocare ogni minuto possibile".

Bologna - Lazio, Inzaghi: "Se avessimo giocato altri 100 minuti non avremmo segnato”

Marani: “Non c’è una Lazio B, le alternative di Inzaghi non sono all’altezza”

TORNA ALLA HOMEPAGE