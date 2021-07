Lazio, Angelo Peruzzi verso l'addio anticipato: le ipotesi

Angelo Peruzzi potrebbe salutare la Lazio. Il team manager sarebbe infastidito dall'essere stato escluso dalle scelte del club. Si sente poco coinvolto e non al centro del progetto. Nonostante un contratto in essere fino a giugno 2022, l'ex portiere potrebbe decidere di salutare in anticipo non seguendo il gruppo ad Auronzo di Cadore. I calciatori più volte hanno parlato dell'importanza di Peruzzi nel gruppo, ma Angelo vorrebbe avere più voce in capitolo in società. Servirebbe un incontro o una chiamata chiarificatrice con Claudio Lotito per provare a sistemare la questione. Al momento, però, le possibilità che Peruzzi possa lasciare la Lazio sono tante.

