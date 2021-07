Lazio, domani parte il ritiro di Auronzo: ecco quanti tifosi potranno entrare allo stadio

Conto alla rovescia quasi finito. Domani la Lazio inizierà ufficialmente la nuova stagione insieme al tecnico Maurizio Sarri che oggi verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa. Il programma è stato definito: partenza in mattinata, arrivo, riposo e poi primo allenamento in programma alle 17:30 allo stadio Zandegiacomo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei saranno 425 le persone che potranno accedere in modo gratuito all'interno dell'impianto per vedere gli allenamenti e lo stesso varrà per le amichevoli per le quali andrà acquistato un biglietto. I biancocelesti rimarranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio, poi il ritorno a Roma e la partenza per la seconda parte del ritiro dal 2 al 7 agosto a Marienfeld.

