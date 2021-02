Lazio, Anna Falchi non manca l'appuntamento: "Un bel sorriso dopo la vittoria, teniamo duro" - FOTO

Immancabile, tra la valanga di festeggiamenti social per la vittoria della Lazio sulla Sampdoria, il post di Anna Falchi. La madrina biancoceleste ha condiviso con i propri followers di Instagram un suo scatto con la sola sciarpa addosso, per poi aggiungere: "Un bel sorriso ci vuole dopo la vittoria della Lazio. In compagnia della mia immancabile sciarpetta. Teniamo duro e non molliamo mai".

CLASSIFICA - Lazio, tre punti in odor di Champions: la situazione

Lazio - Sampdoria, l'esultanza social di Hoedt per i 3 punti - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE