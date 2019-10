Lazio - Atalanta, Bergonzi: "Sul primo rigore il pestone c'è. Il secondo è netto"

Continua a far discutere Lazio - Atalanta, anche se solo per i motivi sbagliati. Lo spettacolo sul campo ha fatto spazio a inconsistenti polemiche arbitrali, già smontate dalla moviola. Anche l'ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto ai microfoni di calciotoday.it, ha parlato degli episodi “incriminati” del match dell'Olimpico: “Direi che a caldo Gasperini era arrabbiato perché è passato da uno da 0-3 meraviglioso, con dominio assoluto della sua squadra, alla rimonta della Lazio. Il risultato finale gli ha fatto dire cose fuori luogo, forti, ma credo che possa capitare. Quanto ai rigori, sul primo Rocchi è messo molto bene. È l’unico che può dare un giudizio, il pestone c’è e in questo caso solo il direttore di gara può valutare. Quando un arbitro è a tre metri vede l’episodio in modo chiaro, se ha deciso di dare penalty allora bisogna dargli credito. Sul terzo di cosa parliamo, è rigore netto”.

