Lazio - Atalanta, De Cosmi: "Gara importante per entrambe. Su Inzaghi..."

Poche ore al big match tra Lazio e Atalanta, match valido per il recupero della prima giornata di Serie A. Roberto De Cosmi, ex tecnico delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, ha analizzato la gara ai microfoni di TMW Radio: "Ho visto un'ottima Lazio a Cagliari, ha voluto impostare la gara sin dall'inizio con aggressività e volontà di sfruttare gli spazi. L'Atalanta ha mantenuto lo stesso profilo, raggiunge facilmente la porta. Sarà una gara importante per entrambe, per capire già a che livello sono. Si assomigliano per certi aspetti, i due tecnici si conoscono bene e si rispettano. Loro partono, insieme al Milan, più avanti rispetto alle altre rivali".

PIOLI O INZAGHI? - "Sono stati in due Lazio diverse. Pioli aveva padroneggiare nel palleggio e nel ritmo. Di Inzaghi però ne parlo solo che bene, ha dato qualcosa d'importante, in termini di risultati e valorizzazione dei giocatori. Non farei dei confronti, ma dico che sono due ottimi allenatori, che sanno interpretare al meglio le loro idee di calcio".

Lazio - Atalanta, Correa: "Ogni volta è come una finale, noi siamo pronti"

Lazio - Atalanta, Doni: "Gara spettacolare, si affrontano i migliori attacchi della Serie A"

TORNA ALLA HOME PAGE