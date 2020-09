Lazio - Atalanta, Doni: "Gara spettacolare, si affrontano i migliori attacchi della Serie A"

Nel match program redatto dalla Lazio in vista della partita di campionato di questa sera contro l'Atalanta, oltre all'intervista a Correa è presente anche un commento dell'ex giocatore nerazzurro Cristiano Doni: "Sarà sicuramente una gara intensa e spettacolare, come gli ultimi precedenti. Si affrontano due squadre con filosofie di gioco diverse ma entrambe votate all'attacco e con una qualità superiore alla media. Lazio e Atalanta hanno probabilmente i due migliori attacchi del campionato. Luis Alberto-Immobile o Gomez-Zapata? Difficile rispondere. Parliamo di giocatori incredibili, sarebbe stato stimolante giocare insieme a loro. Sono guidati da due grandi allenatori come Inzaghi e Gasperini: conosco bene Simone, è uno dei più bravi in assoluto oltre che una grande persona. Ovviamente il mio cuore però è nerazzurro e, dato che ero un centrocampista offensivo con doti di inserimento, probabilmente mi sarei trovato meglio nel sistema di Gasperini".

PRECEDENTI - "Se dovessi sceglierne uno direi il 3-0 a Bergamo del gennaio 2010, quando a quasi 37 anni realizzai la mia ultima doppietta in Serie A. In carriera però ho affrontato molte volte i biancocelesti, sono sempre state partite combattute. Giocare all'Olimpico poi è stato emozionante, ho tanti bei ricordi di quegli anni".