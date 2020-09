Lazio - Atalanta, Correa: "Ogni volta è come una finale, noi siamo pronti"

Nel giorno della sfida di campionato tra Lazio e Atalanta, nel match program stilato dal club biancoceleste prima di ogni gara è presente anche un'intervista a Joaquin Correa, che ha introdotto così l'incontro: "Contro l'Atalanta è sempre una battaglia. Ogni pallone si gioca come se si stesse giocando una finale, ci aspettiamo una gara molto intensa. Ci siamo allenati bene nonostante un ritiro particolare a livello di tempistiche, siamo preparati per affrontare la gara di oggi e per rendere felici i nostri tifosi".

RICORDI - "Lo scorso anno quando ho segnato contro l'Atalanta ho provato una sensazione bellissima. Nell'intervallo avevamo parlato molto perché eravamo sotto di tre reti: siamo riusciti a pareggiare ed abbiamo continuato a far bene. Ne siamo stati tutti felici. Quel secondo tempo ha cambiato il nostro modo di pensare, abbiamo capito che potevamo davvero far bene. Il gol in finale di Coppa Italia? Ricordo tutto, ero stanchissimo ed ho corso con tutte le energie che mi erano rimaste provando a dribblare i miei avversari, poi ho avuto un attimo per pensare davanti al portiere. È stato uno dei gol più belli per l'energia che ho sentito dall'Olimpico e dai miei compagni. Per me la più importante, però, è stata la rete segnata in campionato lo scorso anno: ero reduce da un periodo difficile a livello personale, ma anche per il gruppo".

