Lazio - Atalanta, Valcareggi: "Rigori netti. Gasperini? Abituato a polemiche"

Lazio - Atalanta è stata una delle partite più sorprendenti del campionato. Il pareggio pirotecnico ha lasciato tanto amaro in bocca a Gasperini che, non accettando la rimonta dei biancocelesti, ha accusato l'arbitro e Immobile. Le sue inspiegabili parole hanno lasciato interdetti molti addetti ai lavori, tra cui Furio Valcareggi, procuratore e figlio dello storico ex ct Ferruccio. Il suo intervento a Tuttomercatoweb.com: "Gasperini è abituato a far polemiche, non capisco perché. Ha una bella squadra, il risultato non lo sa gestire, è dura esser rimontati dopo il 3-0. I rigori c'erano, Rocchi ha visto bene, c'è il contatto in entrambi i casi. Gasperini si preoccupi di mantenere la supremazia che si è creato, il 3-0 va mantenuto. È un bravo allenatore ma su un 3-0 a favore non esiste farsi rimontare per una squadra che ha ambizioni".

