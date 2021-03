Lazio, avv Gentile: "Lunedì chiederemo il 3-0 col Torino. Se sono fiducioso? Situazione delicata"

Messo un primo punto sulla questione tamponi, lunedì la Lazio e l'avvocato Gentile saranno impegnati davanti alla Corte sportiva d'appello, che analizzerà il ricorso del club sul mancato 3-0 contro il Torino. Il legale biancoceleste è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Abbiamo fatto un reclamo, il Torino si è costituito. Discuteremo lunedì, la società vuole il 3-0 a tavolino. Se sono fiducioso? È una questione delicata. Questi due casi non riguardano solo la Lazio, ma l'intero ordinamento sportivo, tutto il campionato. Si dice che deve fare tutto il pubblico ma poi vengono bloccate Napoli, Torino e Inter. E se non deve fare il privato non funziona più niente. I protocolli vanno rivisti, questo senz'altro".

Diritti tv, parla l'ad di Dazn: "Ai nostri utenti un calcio più ricco. E sul prezzo..."

Sampdoria, Ranieri: "Inzaghi ripiego dopo Bielsa, ora è un super allenatore"

TORNA ALLA HOMEPAGE