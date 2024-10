Lazio, Ayroldi bocciato da tutti i quotidiani: manca un'espulsione per Pezzella

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il fallo da rigore su Dia è un fallo da ammonizione. L'intervento di Pezzella impedisce all'attaccante della Lazio di liberarsi e andare al tiro, motivo per cui Ayroldi sarebbe dovuto recarsi dall'esterno di D'Aversa ed estrarre il secondo giallo, lasciando l'Empoli in dieci. Eppure, le cose non sono andate proprio così. Il fischietto di Molfetta ha prontamente indicato un penalty semplice da notare, il Var ha confermato e Pezzella è rimasto (ir)regolarmente in campo. Una decisione che inevitabilmente ha pesato sulla sua valutazione, almeno quanto quella di fischiare falli e ammonire giocatori a intermittenza.

Le perdite di tempo di Vasquez, ben oltre i limiti della sportività, sono passate inosservate come nulla fosse, al contrario di alcuni contatti sui quali avrebbe potuto lasciar correre, ma ha preferito intervenire bloccando la continuità del gioco più volte e senza motivo apparente. L'errore in occasione del rigore e la scarsa personalità sono i due fattori principali che hanno portato a pesanti bocciature da parte delle varie moviole dei quotidiani, le quali - piccola info per D'Aversa - neanche citano la presunta irregolarità sul gol di Zaccagni, a detta sua ben oltre il recupero, ma in realtà arrivata a 48'04'', quindi solo quattro secondi oltre i 3' di recupero segnalati dal quarto uomo. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - 5 - "Macchia la prestazione quando concede il rigore e non ammonisce per la seconda volta Pezzella (5’ st), che tampona Dia in area intervenendo nettamente in ritardo. Non riesce a placare gli animi, anzi le sue scelte finiscono per essere controproducenti e i padroni di casa lo contestano soprattutto per la linea morbida nei confronti del portiere Vasquez, che a volte rallenta le operazioni di ripresa del gioco".

GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5 - "Ben posizionato, non ha dubbi nel concedere il rigore. Nell'occasione non rifila però il giallo a Pezzella, che era già ammonito. Lascia passare diversi interventi fallosi e varie perdite di tempo".

IL MESSAGGERO - 4,5

