Lazio, Ballardini: "Ho avuto presidenti focosi. Lotito? Non condizionava le mie scelte"

Presidenti focosi, di certo non dei tipi facili. Davide Ballardini in carriera ne ha avuto a che fare con diversi. Da Lotito a Cellino passando per Zamparini e Preziosi. Intervenendo a Mediagol, l'ex tecnico della Lazio ha dichiarato: "Sono presidenti che hanno tutti una grande e spiccata personalità. A parte Lotito che non interveniva tatticamente ed in merito all’aspetto prettamente di campo, gli altri cercavano di condizionarti molto sia a livello tecnico che di scelte. In quei casi io, romagnolo, tenevo duro e ascoltavo perché dovevo ascoltare, ma a volte, inevitabilmente, litigavo. È giusto ascoltare, ma poi bisogna assolutamente agire con la propria testa. Si tratta di presidenti, come ho detto, dall’ego pronunciato e notevole personalità che vogliono mettere il naso un po’ dappertutto. L’allenatore, però, deve tutelare la propria persona, le proprie idee e le proprie scelte, oltre a rivendicare l’autonomia del proprio ruolo fino alla fine. Questo significa portare rispetto a chi ti sceglie, perché è giusto che tu svolga con tutti i crismi ed assumendoti piena responsabilità il ruolo per cui sei stato ingaggiato e per cui vieni piegato. Io sono uno dei pochi allenatori del Palermo, forse l’unico, a non essere mai stato esonerato da Zamparini. Io per ben tre volte ho risolto il contratto con il club rosanero del patron friulano: l’anno che andai alla Lazio, la stagione della querelle con Sorrentino e l’annata successiva dopo aver pareggiato a Milano contro l’Inter".

