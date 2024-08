Lazio, Baroni costretto al cambio forzato: problemi muscolari per Casale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano altre brutte notizie in casa Lazio. Dopo l'infortunio di Gila e l'incidente di Pellegrini, alla lista degli infortunati rischia di aggiungersi anche Nicolò Casale. Il centrale biancoceleste, protagonista in negativo in occasione del gol dell'Udinese targato Lucca, ha accusato un problema al flessore che ha costretto il tecnico Baroni a richiamarlo in panchina a fine primo tempo, mandando in campo Patric al suo posto.