Lazio, Baroni reagisce ai fischi dell'Olimpico: "Sono comprensibili perché..."

La Lazio pareggia e l'Olimpico fischia. In conferenza stampa, dopo la gara contro il Torino, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha commentato la reazione dei tifosi a fine partita. Queste le sue parole: "Fischi? Comprensibili perché è tanto che non vinciamo in casa e non facciamo completamente tutto per vincere le partita. Non si può prendere questo gol, punto. Non si può prendere gol da una squadra che quasi non lo vuole mai fare. Sono incazzato come una bestia ma questa è la realtà ma credo che questo pareggio deve essere una molla. Quando fai una gara in cui gestisci il primo tempo, nel secondo tempo apri la parttia, non si può prendere questo gol".