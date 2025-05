Lazio, Baroni sulla corsa Champions: "Non ci sono chance, ecco cosa dobbiamo fare"

TUTTOmercatoWEB.com

Un pari che serve a poco, aspettando le rivali. La Lazio riagguanta la Juventus nel finale grazie al gol di Vecino nel finale e rimane ancora in corsa per l'Europa. Il quarto posto però si fa sempre più lontano e complicato, con i biancocelesti che saranno chiamati a sfidare l'Inter e il Lecce nelle ultime due giornate di campionato.

A questo proposito il tecnico della Lazio Marco Baroni in conferenza stampa ha parlato delle possibilità della sua squadra di qualificarsi in Champions League il prossimo anno. Queste le sue parole: "Quante chance ha la Lazio per andare in Champions League? Non ce ne sono in questo momento. Noi dobbiamo credere in quello che facciamo, la squadra è viva e non molla mai. Ci giocheremo le prossime due gare a viso aperto".

