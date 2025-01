Lazio, Basic e Hysaj in lista al derby? Regolamento e novità

Il calciomercato riapre e questo può essere un vantaggio per la Lazio. Oltre alla possibilità di fare nuovi acquisti, la società biancoceleste può tamponare in parte reinserendo in lista i fuori rosa. Il regolamento Figc, infatti, prevede che nella fase del calciomercato, ogni club possa modificare la lista dei 25 di partita in partita quando la sessione estiva e invernale è aperta. Per evitare di avere una panchina cortissima, come accaduto con l'Atalanta, la Lazio può contare anche su Hysaj e Basic. Sono in molti, infatti, ad essere indisponibili per la sfida contro la Roma, ma anche per le successive. Come anticipato, Vecino ne avrà ancora per molto, mentre Pedro non ce la farà per il derby ma il suo rientro è previsto nel breve termine. Qualche chance in più per la panchina, anche se minima, ce l'ha Noslin, mentre bisogna ancora valutare le condizioni di Patric e Lazzari per una possibile convocazione. Per sopperire a queste mancanze, Baroni può optare per il reintegro in lista di giocatori come Basic e Hysaj. Questa soluzione consentita dal regolamento è stata già utilizzata ad agosto con l'inserimento provvisorio di Hysaj al posto dell'infortunato Gila.

Pubblicato il 2/01