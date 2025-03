Lazio, Behrami svela: "Lotito? Ti prendeva per sfinimento. E una volta a cena..."

I retroscena su Claudio Lotito hanno sempre il loro perché. A raccontarne un paio davvero esilaranti è stato Valon Behrami, ex calciatore della Lazio dal 2005 al 2008, che ha svelato prima l'assurda tratattiva per il suo rinnovo e poi uno su una serata a cena in cui ha incrociato nello stesso ristorante il patron biancoceleste.

LA TRATTATIVA - "Lotito? Ricordo una trattativa per il rinnovo, ero in comproprietà. Mi chiama il procuratore e mi dice che alle sette dovevamo stare in villa da lui. Lui ti prende per sfinimento. Alle tre e mezzo eravamo lì e dovevamo entrare in ufficio, lui era dentro e dormiva. 'Io non dormo mai' diceva, ma io sentivo i rumori che stava dormendo. Aveva sette telefonini. Ricordo la prima volta che lo ho sentito, lui parlava con me al telefono e nel frattempo aveva un altro telefono e parlava con qualcun altro. Io gli rispondevo e lui rispondeva ad altri".

'BEHRAMI PAGA TU LA CENA' - "Una volta era a cena nello stesso posto dove era Lotito insieme ad altre dodici persone. Mi ricordo che si è alzato dal tavolo e mi ha gridato 'Behrami... ti pago così tanto, devi pagare tutto tu' e se ne è andato":