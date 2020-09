Lazio - Benevento, Caldirola: "Gara importante contro squadra fortissima"

Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha parlato ai microfoni ufficiali del club sannita dell'amichevole contro la Lazio conclusa a reti bianche: "Test molto importante, la Lazio l'anno scorso ha dimostrato di essere una grandissima squadra e ha lottato per lo scudetto. Non abbiamo avuto possibilità di fare molte amichevoli, solamente due. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare, adesso la cosa che mi rende orgoglioso è che so che dipende tutto da noi".

FIDUCIA - "Il risultato ci dà fiducia, anche perché giocavamo contro una squadra fortissima, contro un attaccante che è tra i più forti in Europa. Ma abbiamo capito che dipende solo da noi, siamo orgogliosi. Sappiamo che dobbiamo lottare ogni partita, ma se la mentalità è questa sono convinto che arriveremo lontano. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni. Non saranno tante come in Serie B, in Serie A vanno sfruttate. Partiamo bene, purtroppo il punto di oggi non vale per la classifica, ma è stata una grande prova. Ripartiamo da qua".

PAREGGIO GIUSTO - "Il pareggio è il risultato più giusto. Sono capitate occasioni più nitide a noi, ma a questi livelli devi essere più cinico possibile. Ad altre squadra magari basta un'occasione per fare gol, cosa che in Serie B non capitava".

