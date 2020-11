Lazio, Bergomi: "Acerbi al momento è il miglior difensore italiano"

Beppe Bergomi non ha dubbi. Durante la sfida fra Lazio e Crotone in programma oggi allo Scida, l'ex difensore della Nazionale e dell'Inter che commentava su Sky la gara, si è lasciato andare a un commento d'elogio su Acerbi: "Dove lo metti fa bene, maturo, non sbaglia un intervento, veramente il top. il migliore difensore italiano del momento", le sue parole. Al termine del match ha aggiunto: "Squadra con grandi valori tecnici, attacca bene in tutte le maniere, palleggia benissimo e oggi aveva fuori Milinkovic e Luiz Felipe. Oggi veramente faccio i complimenti a Inzaghi, il campo era difficile e la Lazio ha vinto veramente bene”.