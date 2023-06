Lazio, Bezzi duro: "Sarri non accetti i compromessi di Lotito, è il momento di..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano due giorni all'ultima di campionato, quando la Lazio a Empoli chiuderà una grande stagione che gli ha regalato il ritorno in Champions League e la qualificazione in Supercoppa Europa. Sarri, ora, si attende investimenti sul mercato e spera che Lotito assecondi le sue richieste per costruire una squadra sempre più competitiva. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi, ha detto la sua sull'immobilità della Lazio:

"Dopo 19 anni di Lotito non mi aspetto cambiamenti di strategia di mercato: siamo al primo giugno e non abbiamo un direttore sportivo, siamo in ritardo su cessioni e acquisti… insomma non sono convinto cambi nulla anche con Sarri in sella.

Io capisco che ci siano segnali di crescita, ma oggi primo giugno non vedo programmi, non vedo un nuovo direttore sportivo se non cose sotto traccia e per addetti ai lavori. Oggi avremmo dovuto già avere un progetto preciso e non campato in aria. Lotito sta più in Parlamento che a Formello e anche questo pesa. Io mi aspetto dunque molto da Sarri in questo senso, che deve parlare in maniera chiara e non accettare compromessi come ha fatto lo scorso anno, salvo poi lasciarli marcire in panchina".

LA ROMA - "Riguardo Siviglia-Roma penso che nel calcio ci sia sempre una componente legata alla storia del club e quando incontri squadre come il Siviglia che ne aveva vinte sei di Europa League, devi avere molto rispetto. Era una gara da cui si partiva 50-50 perché Mourinho ha una sua carriera importante. Vero è che andare in finale è una cosa bellissima, ma le finali vanno vinte e solo se le vinci hai dei ricordi. Se avesse vinto la Roma forse sarebbe stato uno stimolo in più per pretendere da Lotito un mercato di livello, ma in realtà questa cosa la dovremmo chiedere comunque".