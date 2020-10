Lazio - Bologna, Bergonzi: "Gol annullato? Non c'era bisogno di controllare il Var"

Sta per concludersi la quinta giornata di Serie A. Questa sera l'ultimo posticipo tra Milan e Roma a San Siro. Un turno di campionato che ha regalato due sorprese: la vittoria della Sampdoria sul campo dell'Atalanta e il pareggio tra Juventus e Verona. Bene Napoli, Inter e Lazio che portano a casa i tre punti. Mauro Bergonzi, ex arbitro italiano, ha commentato le gare dal punto di vista arbitrale ai microfoni di TMW Radio: "In questa giornata i veterani mi hanno un po’ deluso. Il rigore di Calvarese fischiato all’Atalanta non mi ha convinto. Stessa cosa vale per Doveri, ad oggi il miglior fischietto che abbiamo; non ha fischiato un rigore netto in Benevento-Napoli in favore dei partenopei. Irrati invece, in Lazio-Bologna doveva controllare la situazione dal vivo e non c’era bisogno di consultare il V.A.R. sul gol annullato, anche se tutto sommato è stata una sua scelta”.

