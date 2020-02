Lazio - Bologna, il primo striscione della 'nuova' Curva Nord - FT

La Nord ha cambiato veste. Nel settore più caldo dell'Olimpico, non figura più la scritta 'Irriducibili', bensì solamente 'Ultras Lazio'. Le motivazioni sono state spiegate dagli stessi tifosi in un comunicato apparso qualche giorno fa. Prima del fischio d'inizio del match contro il Bologna, la Nord si è ritrovata a Ponte Milvio, dove è partito un corteo che si è concluso in prossimità dei tornelli del settore. Nella ripresa della sfida, intorno al 75', è stato esibito uno striscione: "Ciò che nasce puro, più grande vivrà". Sotto il maxi-schermo, infine, ben in vista lo striscione 'Ad Victoriam', la stessa scritta portata dai laziali nella trasferta di Genova della scorsa settimana.

