Lazio - Bologna, l'ad Fenucci positivo al Covid: partita non a rischio

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è risultato positivo al Covid a poche ore dalla partita di campionato contro la Lazio in programma oggi alle 18. Il dirigente rossoblù, che non fa parte del gruppo squadra, sta bene ed è asintomatico. Era negativo all'ultimo tampone fatto lunedì. Prontamente è stato posto in isolamento come da protocollo, con la gara di questa sera contro i biancocelesti che non corre nessun rischio. Negativi i collaboratori più stretti dell'amministratore delegato, già testato lunedì scorso con esito negativo.

