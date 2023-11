Lazio, Bonanni: "La colpa è anche del mercato. Il modulo non c'entra..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana ha deluso tutti: dallo staff ai tifosi, fino agli addetti ai lavori. Anche l'ex calciatore Massimo Bonanni non è riuscito a spiegarsi un crollo simile dei biancocelesti, che erano andati anche in vantaggio grazie al rigore di Ciro Immobile. Ai microfoni di TMW Radio ha dato un suo pensiero sul momento delicato della squadra di Sarri, che domani sera affronterà il Celtic in Champions League. Ecco le sue parole:

"Sono deluso, la partita di Salerno doveva essere vinta per poter provare a dire qualcosa in chiave Champions. Ad oggi è una squadra normalissima, non è più forte rispetto allo scorso anno. Ha perso il centrocampista più forte in Europa e ha preso un giocatore normalissimo con caratteristiche diverse che fa 0 gol. La colpa è anche del mercato, perché la Lazio non si è rinforzata per fare la Champions e rimanere anche in alto in campionato. Non sono stati spesi bene i soldi. Ed è altrettanto vero che Sarri starà sbagliando ma anche i giocatori devono farsi un esame di coscienza. Il modulo non c'entra, succede qualcosa ai calciatori. Anche il Napoli ha vinto a Bergamo non grazie a Mazzarri, le motivazioni le hanno ritrovate i giocatori".