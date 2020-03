Lazio, Borghi: "Luis Alberto direttore d'orchestra, quella di Inzaghi un'intuizione"

Basterebbe ricordare che parliamo del miglior assistman del nostro campionato e uno dei migliori in Europa. Ma comunque non basterebbe per testimoniare l’importanza di Luis Alberto nello scacchiere tattico di Inzaghi. A spiegarlo ci ha provato Stefano Borghi, telecronista e opinionista di DAZN che ha elogiato così il centrocampista spagnolo: “Il direttore d’orchestra della Lazio è senza dubbio Luis Alberto: uno che gioca corto, lungo, che dà velocità e soprattutto la pausa. Inzaghi lo ha messo nelle condizioni per poter fiorire definitivamente, inserendolo in un sistema con il posto giusto e i compiti giusti quando lo ha spostato da seconda punta, da semplice rifinitore o addirittura finalizzatore, a mezz’ala. Gli ha regalato il campo, una tela in cui ha fatto come Giotto: ha mostrato alle masse la perfezione dell’estetica ed è stato immediatamente comprensibile a tutti”.

LUIS ALBERTO, PRONTO UN INGAGGIO DA TOP PLAYER

LAZIO, STOP PROLUNGATO FINO AL 21 MARZO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE